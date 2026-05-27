Municipales en alerta porque un intendente dijo que no llegará a pagar un aumento

Los empleados de Adolfo Alsina iban a obtener una suba salarial en mayo y otra en junio, pero la comuna anunció que no podrá otorgar esta última. El gremio se declaró en estado de alerta y anunció que podría haber medidas de fuerza. Desde el municipio dicen que no hay tensión y que la situación se resolverá.

Por Sebastián Lalaurette

Los empleados municipales de Adolfo Alsina no cobrarán en julio el aumento acordado con la comuna en la última negociación paritaria, ya que el Ejecutivo, a cargo del radical Javier Andres, manifestó que será “imposible” afrontarlo, por lo que el sindicato se declaró en estado de alerta y anunció que podría recurrir a medidas de fuerza si se incumple el compromiso.

Se trata de un incremento salarial del 5% que la Municipalidad había prometido para junio, a cobrar en los primeros días de julio, y que también influiría en el aguinaldo. Era uno de los ítems incluidos en el acuerdo paritario de marzo, que también contemplaba un 4% de suba salarial para este mes, pagadera el mes que viene.

Ese 4% sí se pagará, pero el porcentaje previsto para junio deberá quedar para más adelante debido a las dificultades financieras que atraviesa el municipio, según explican desde el Ejecutivo.

El secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina (ASTMAA), Néstor Coliné, dijo que, si bien desde el equipo de Andrés argumentaron que es “imposible” concretar ese aumento, el gremio no aceptará esa postura “porque el acuerdo ha sido firmado”.

“Vamos a esperar al 20 de junio para ver si en la liquidación está reflejado el 5%. Si no es así, convocaremos a una asamblea urgente para que las bases resuelvan qué medida tomar”, anticipó el titular de la ASTMAA.

Desde la Municipalidad resaltan que en lo que el actual intendente lleva al frente de la comuna los salarios de los municipales le vienen ganando al índice de inflación. Pero Coliné describe un panorama inverso.

“Desde la devaluación del 120% en diciembre de 2023 y el 43% que no se pudo aplicar en el último trimestre de ese año, no hemos podido recuperar lo perdido. Se ha ido perdiendo poder adquisitivo y, aunque acordamos cada 90 días según los niveles de inflación, nunca ha existido un recupero real”, subrayó el gremialista.

Desde la comuna relativizan la versión del sindicato. El secretario de Gobierno, Martín Gavio, confirmó a La Tecla que hubo un acuerdo paritario en el que el municipio se comprometió a otorgar un 5% en junio, aunque aclaró que no se firmó, sino que fue un acuerdo “de palabra”. Y también consideró que “la situación está re tranquila” y que el agua no llegará al río.

Gavio descree, por ejemplo, de que el gremio vaya a adoptar medidas de fuerza. “Muchas veces los municipales se manifiestan en estado de alerta, pero eso no significa que vayan a resentirse los servicios que presta el municipio”, dijo.

La situación de Adolfo Alsina no difiere demasiado de la de muchos otros distritos de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el interior, donde los salarios son, por lejos, el principal componente del presupuesto municipal. Allí, un presupuesto anual de aproximadamente 24.000 millones de pesos anuales debe contemplar una masa salarial de unos 2000 millones de pesos por mes. Quitando redondeos, los haberes de los 759 empleados representan el 90% del presupuesto de la comuna, explicó el funcionario.

La Tecla