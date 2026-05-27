Cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

El cronograma oficial indica que sólo un sector cobrará esta semana, mientras que la gran mayoría lo hará a partir del lunes próximo. Todo esto a la espera del próximo sueldo que llegará con el medio aguinaldo.

Cabe recordar que el último acuerdo salarial al que llegó la Provincia con los gremios contempló un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril , con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril, que se percibió a principio de mayo.

E l Gobierno recibió días atrás a los gremios pero no hizo ninguna oferta. La idea, es llegar a un acuerdo que se cierre el mes que viene, para no tentar al malestar que anida en las bases gremiales hace tiempo. Pero quieren que se aplique desde julio, para evitar el impacto en el medio aguinaldo.

Cuál es el esquema de pago a estatales bonaerenses

– Viernes 29 de mayo: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

– Lunes 1 de junio: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

– Martes 2 de junio: ministerio de Salud y Caja de Policía.

– Miércoles 3 de junio: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

– Jueves 4 de junio: Poder Judicial.

– Viernes 5 de junio: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.