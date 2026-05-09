EL JAZZ FUE PROTAGONISTA DE UNA JORNADA CULTURAL EN LA CIUDAD

En el marco del Día Internacional del Jazz, la Secretaría de Cultura de Dolores llevó adelante una jornada especial con propuestas abiertas a la comunidad, pensadas para difundir y poner en valor este género musical.

Las actividades comenzaron con un taller musical que funcionó como espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio, acercando el jazz a nuevos públicos y fomentando el interés por esta expresión artística.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de un concierto en el que se presentaron la Dolores Jazz Band junto a la Banda Municipal de Vientos. Ambas formaciones ofrecieron un repertorio compartido que permitió al público disfrutar de un destacado encuentro musical.