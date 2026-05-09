DOLORES: UN VECINO FUE HALLADO SIN VIDA

En las primeras horas de la tarde de este sábado, fue hallado sin vida un hombre de alrededor de 80 años de edad, en el interior de una vivienda ubicada en calle Mitre.
Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un caso de autodeterminación.
– Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llame:
135
-911
(línea gratuita)
(011) 5275-1135 o 0800 345 1435
