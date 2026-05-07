ACUERDOS PARA REDUCIR EL DÉFICIT DEL PARQUE TERMAL: EL INTENDENTE FIRMÓ UN CONVENIO CON SAN LORENZO

El Intendente Juan Pablo García firmó un convenio con el club San Lorenzo que permitirá a sus socios acceder a un 30% de descuento en las entradas al Parque Termal Dolores.

El acuerdo se enmarca en una estrategia impulsada por el Municipio para incrementar la venta de entradas y mejorar los ingresos del predio, con el objetivo de reducir el déficit operativo que actualmente presenta el Parque Termal, cuyo funcionamiento continúa siendo financiado en parte con recursos municipales.

En este sentido, el jefe comunal puso como objetivo avanzar hacia el déficit cero, a través de distintas acciones que promuevan la sustentabilidad económica del espacio, entre ellas la firma de convenios con instituciones de gran alcance.