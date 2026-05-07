LAS SIGUIENTES PERSONAS DEBERÁN PRESENTARSE  EL PRÓXIMO LUNES 11 DE MAYO, DE 9.30 A 13 EN SALA DE CONFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

Esta citación se da en el marco de un operativo del Instituto De la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
BURGOS ROCIO ESTEFANIA
MINGO MARIA CRISTINA
AGUIRRE DUILIO WALTER
GOMEZ GUSTAVO VICTOR
MORENI FERNANDO ISMAEL
CHAPINAL BRUNO EZEQUIEL
DERDOY CARINA ISABEL
GUTIERREZ LEONARDO ISMAEL
DIAZ NADIA SOLEDAD
CASTAÑARES PAOLA LUJAN
FRAGA NOELIA GISEL
LAZ YANINA VANESA
FARIAS MARCELA MAGDALENA
MARINELLI MAURICIO ANGEL
ENRIQUE VERONICA NOEMI
ALONSO CLAUDIA CRISTINA
SOSA MARTIN EDUARDO
MARTINEZ MARIA MERCEDES
MUÑOZ LUCIANA ANTONELLA MARIBEL
DANGELO MARIANA INES
MARRERO MARCELA ELIZABETH
ACCENTINI TATIANA BEATRIZ
MOYANO NESTOR ESTEBAN
ORTIZ ALICIA MIRTA
TEJERA PATRICIA YOLANDA
GAROFALO GASTON
CARRERA NESTOR FABIAN
RIVAROLA MARIELA ROXANA
EQUISITO LUCRECIA MARIANA
CUELLO MARCOS GABRIEL
NOGUEIRA CRISTIAN EDUARDO
HIDALGO MILAGROS BELEN
PELAZZINI ALEJANDRO FABIAN
BAEZ ADOLFO MARIANO
MARQUEZ ELSA BEATRIZ
FONTANA MARIA LAURA
GEBER FACUNDO ALEJANDRO
MARQUEZ FELISA MARIA CELESTE
LOMBAO IRENE NORA FERNANDA
SARASOLA JOSE BAUTISTA
GOMEZ DANIELA PAOLA
LOMBARDERO SILVINA ALEJANDRA
SUAREZ GRACIELA LORENA
LUDUEÑA MARIANGELES
BUTTAZZO ROXANA ELIZABETH
PEIRANO ANDREA CELESTE
MELIN ELSA KARINA
ALDAY ANDREA SOLEDAD
MARTINEZ ADRIANA MAGALI
BARRAGAN CRISTIAN EZEQUIEL
SAMI VERONICA ANDREA
SAFE JOSE JAVIER
ETCHEVEST MARIA MELINA
NIETO TERESA ELENA
ELIZABUL DELIA CARINA
LOSADA SERGIO ANIBAL
OCAMPOS ANIBAL ALBERTO
CAMPOLLA HUMBERTO OSCAR
MARTIN MARIANA CRISTINA
MAGGIO MARCELO RODOLFO
RODRIGUEZ MARIA MERCERDES
BELLO IRMA BEATRIZ
OLIVO ALMADA MAURICIO OSCAR
CANO JUANA CECILIA
DIMITRIO OSCAR
FERRARI GISELA PAOLA
OMAR ANTONIO ISIDRO
BENITEZ SARA VIOLETA
MORETE DORA ELENA
SALA DELIA
VICTOR NORMA
ETCHEVEST FABIAN AGUSTIN CEFERINO
NIETO MIGUEL ANGEL
MELIN H FOCKE YOLANDA
BUSTOS ARGENTINA V.
MATTIASSI OSCAR ALEJANDRO
RUBIANES OLGA GRACIELA
JUNCO AZUCENA M.
ALDAY JOSE MARIA
ECHAVE JORGE ROLANDO
GRILLO ANA MARIA
GIMENEZ GRACIELA
PEREYRA NESTOR ALBERTO
CANALES JORGE
CESAR MIRTA ETHEL
FARISTOCCO PATRICIA CELIA
ACUÑA HORACIO SERAPIO
ORTIZ F- VEGA E
ESCUDERO RUBEN
LEON RICARDO
ECHETTO FEDERICO IGNACIO
PEDRO CARLOS A.
GONZALEZ MIGUEL ANGEL
DIAZ OSCAR ABEL
MONJE DOMINGO
JOVE JOSE MARIA
ALBARENGO ALBERTO LUIS
GARCIA PEREIRA EDGARDO R
ORTIZ HECTOR ISMAEL
FERREYRA NILDA
CARABAJAL MIGUEL ANGEL
CEJAS GUILLERMO FEDERICO
RIOS OSCAR ENRIQUE
SABATELLA LORENA HAYDEE
DUHALDE EVA BEATRIZ
FERNANDEZ RICARDO ISMAEL
REDONDO SILVIA CRISTINA
FERNANDEZ MIGUEL MAURICIO
ROMAN JUAN JULIO
MASSA MARIA ESTHER
LUDUEÑA MONICA
LEAL SILVIA NOEMI
NEIRA MARTA ESTER
FOURCADE PABLO JAVIER
CANALE IRMA ELENA
ARISTEGUI J M ESENARRO C
FERNANDEZ ZUNILDA NOEMI
BARRERA J- ROMERO L
PARDO HUGO
ATEIRO MARIO
SANCHEZ LEONARDO FABIO
MEDINA NILDA
IBAÑEZ MYRIAM HONORIA
CUELLO ELBA JESUS
APAZ EUGENIA MARGARITA
REYNOSO JOSE ERNESTO
PALACIOS OSVALDO DANIEL
DIAZ NILDA EMILCE
COSTANZO G C VINCENT S
VANINI ALEJANDRO JORGE D
JUAREZ JOAQUIN IVAN
RODRIGUEZ CINTIA ROMINA
RODRIGUEZ SUSANA SILVIA
GIMENEZ OSCAR ALBERTO
DIAZ LILIANA GRISELDA
JUAREZ SILVIA BEATRIZ
TAMI CARLOS ALBERTO
OJEDA KRAUSE MARTIN ZACARIAS
PAPANFUR CARLOS ALBERTO
CORTES OSCAR ANIBAL
MEDINA GLORIA LIBERTAD
SUAREZ GRACIELA
VIVARDO VILMA MALVINA
RODRIGUEZ JORGE ABEL
MADRID VIVIANA VANESA
ARISTA ADRIANA
SOTELO AMERICA VIVIANA
CASTAÑARES LEONCIO ADRIAN
AZAR GABRIEL
BAEZ MONICA LILIANA
RAFAELLI ROBERTO ELISEO
LINARES NESTOR FABIAN
ARTIGUET ROBERTO JOSE
CASCALLARES VERONICA ESTHER
FALCONNAT DANIEL ALBERTO
DE MAIO LAURA ISABEL
BALDI MARIA CRISTINA
ORTIZ WALTER ANIBAL
JUAREZ MACARENA MAGALI
PEREZ SILVIA LILIANA
FERRO MARIA ELISA
LUDUEÑA NELIDA ELENA
PERALTA CLAUDIA ADRIANA
ZOCCHI NATALIA
APAZ EMILIO
D’ANGELO JORGE MARIO
VARELA NELIDA DORA
ACOSTA CLAUDIO ADRIAN
GARAGUSO ARIEL BAUTISTA
PEREZ HUGO DANIEL
MILAN PIÑEIRO MARGARITA
DE LEON CLAUDIA FABIANA
GISONDO MIRIAM ANDREA
GIMENEZ VICTORINO RUFINO
BELMARTINO MARIA DE LOS ANGELES
POLEDO ROSA
DEMARE LORENA ELVECIA
ECHAURES SILVIA LUCIA
NORIEGA INES
DIAZ PEDRO EUGENIO
NAZER GLADYS NOEMI
PIVANO MYRTA NANCY
NUÑEZ MARIA ESTER
VINCENTI YESICA ESTEFANIA
POSADAS KARINA TERESITA
LUCERO ALEJANDRA CARINA
ANGELINETTI MARIA BELEN
LINZA VANINA ALEJANDRA DANIELA
GOMEZ ROBERTO ISMAEL
OLDONI JULIO CESAR
DEMARE CARINA ALEJANDRA
ARIAS NELIDA EDITH
JUNCO SUSANA BEATRIZ
SAN MARTIN WALTER OSMAR
CABRERA MARIA ROSA
ROJAS GLORIA
DIAZ AMERICO ALFREDO
ESPINOSA NAZARENO
PEDRO RAUL JUAN
PEPPE FERNANDO ARIEL
RODRIGUEZ LUDMILA
FARAMIÑAN DANIEL ALBERTO
SUAREZ TERESA ESTHER
CASCO STELLA MARIS
POLEDO SANDRA NOEMI
ARANCIAGA JULIO
FAHEY MAGALI CELESTE
GEBER GUILLERMO FEDERICO
GIROLLET MARISA INES
MENDOZA URBANA ISABEL
MERLO LUIS ENRIQUE
PACHECO MIGUEL ANGEL
MARIO JUAN JOSE
MACCIO MONICA BEATRIZ
ESTEVEZ MARIANA CARLA
GARLAND DANIEL RAUL
SACHELLA DANIEL ANGEL
ZABALJAUREGUI ANDRES
DI SANSO RODOLFO ANTONIO
ANDRADE JOSE LUIS
CARRIÑO LILIANA RAQUEL
GIRAT CARLOS DANIEL
BASUALDO MAR NOEMI
RODRIGUEZ JOSE LUIS
BUIDE MARIA ARACELI
QUINTILI LILIANA BEATRIZ
SAFE ROCIO GISELA
BAIGORRIA MIRTA ISABEL
SASS ANGEL FRANCISCO
ANTONINO FRANCISCO ENRIQUE
SAEZ DORA MABEL
RUSSO CARLOS ENRIQUE
BURGUEÑO JOSE LUIS
BUTTAZZO LILIANA MABEL
NOVOSAD EDUARDO BENJAMIN
DIAZ HERNAN JAVIER
NOVARETTI MARIA FELISA
COLMAN MARIA AMELIA
BENITEZ ARIANA ALUMINE
LUDUEÑA ANDRES OSCAR
NOVARETTI JOSE JUAN
MORAN WALTER JAVIER
SUAREZ SERGIO JOSE
GABOTTO RODOLFO EDGARDO
RODRIGUEZ VALERIA SILVANA
VINCENTI ANGEL ARIEL
PIO MARCOS MARCELO
VINCENTI FLORENCIA MICAELA
RODRIGUEZ ENZO GERMAN
JUAREZ DE OTAÑO MARIA EUGENIA
SOLIS MARIA ANGELICA
GODOY OSVALDO
BOLS REGINO MIGUEL ANGEL
LOPEZ EDUARDO FABIAN
ETCHART JUAN ALFREDO
MORENO ESTEBAN
LIMA GABRIELA LORENA
CARUGATTI EDUARDO ALBERTO
CASTILLO AIRTON MARTIN DAMIAN
MEDL GERMAN MAXIMILIANO
ANTUÑA MARIA BEATRIZ
GIL TELMA MARIA
LARRUY BERENICE ANAHI
FOCKE MARIA SUSANA
RIVAROLA SERGIO JAVIER
PELAZZINI CARLOS ADOLFO
SALINAS JUANA VALERIA
REYNOSO ELSA LEONOR
FELICE RICARDO FABIAN
LUNA HECTOR LUIS
DUARTE CLAUDIA LILIANA
JUAREZ SILVIA ALEJANDRA
FOQUE ROCIO
LEON ZULEMA AZUCENA
ZAMUDIO STELLA MARIS
ZAMUDIO YANINA ROXANA
BURGOS OLGA NOEMI
DESIAS MARCELA
CASCALLARES FLORENCIA
MOYANO SARA NOEMI
GASCUE CESAR
BAEZ SERGIO DANIEL
ALI LUCRECIA NOEMI
RINQUE NELIDA