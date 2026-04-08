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Susana Repetto y Emanuel Gabotto nuevamente con trovadores el mundo en Uruguay

Los Payadores de Dolores recién regresan de la famosa semana criolla, también conocida como semana de turismo en Uruguay (feriado todos los días por la Semana Santa).

Allí, en Montevideo y nada menos que en La Rural del Prado ( el año que viene cumple 100 años de vida) enfrentaron en versos a grandes exponentes de Uruguay, Argentina y Chile.

Además venían de compartir una gira con la delegación de las Islas Canarias, encabezada por el gran Verseador Yeray Rodríguez, uno de los mejores del mundo.

Antes del viaje a la otra orilla, Emanuel participó en San Vicente en el Encuentro Internacional organizado por su compañero de payadas David Tokar.

En Buenos Aires recorren la cancha de Boca y hacen una velada en casa de Jaime Torres, con varios reconocidos artistas.

Luego, la maestra PAYADORA, se suma a La Paila, la peña de Palermo donde hubo más Payadores y Cantores, con presencias destacadas como la de Miguel Brindisi y Julio Bazán.

Y del miércoles al domingo, en Montevideo, compartiendo el escenario Carlos Molina y una fiesta que nuclea a miles de espectadores y donde además de Payadores, hay jineteada y artistas como Catherine Vergnes, Jorge Nasser, Luana, Copla Alta y muchos más.

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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