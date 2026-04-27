SOCIEDAD RURAL DOLORES: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS – CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 19ª del estatuto, convocase a los señores Socios a la Asamblea General de Socios que tendrá lugar en el quincho del predio ferial de Pilotto y Cereseto, de la ciudad de Dolores, el día 14 de mayo de 2026 a las 20,00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

2) Lectura y consideración de los Estados de situación patrimonial y Estados de recursos y gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

3) Renovación de los miembros de la comisión directiva mediante la elección de Vice-presidente, Pro secretario, Pro tesorero, dos (2) Vocales titulares, un (1) Vocal suplente, un (1) Vocal suplente juvenil, dos (2) Vocales titulares y un (1) Vocal suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por el término de dos (2) años

4) Designación de dos (2) socios para aprobar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

NOTA: De conformidad a lo establecido en el artículo 18º del Estatuto, sí en la fecha y hora indicada no hubiera quorúm, la Asamblea se realizará media (1/2) hora después de la anunciada con el número de socios presentes.-

DOLORES, 27 de abril de 2026.

FONTANA DIEGO JOSE

Secretario

FONTANA JOSE LUIS

Presidente