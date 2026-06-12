EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE FRESADO Y ESTABILIZADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de fresado y estabilizado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de circulación para todos los vecinos.

En esta oportunidad, los trabajos de fresado se centraron en calle Pueyrredón entre Mercante y Catamarca, y Mercante entre Pueyrredón y Alem.

Por otro lado, las tareas de estabilizado se desarrollaron sobre calle Paz desde Juncal hasta Arditi.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo al cronograma establecido.