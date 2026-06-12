“CULTIVANDO ANDO” OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN LA FERIA DISTRITAL DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El proyecto “Cultivando Ando”, desarrollado por estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Profesional (EPS) Dolores, obtuvo el primer puesto con valoración destacada en la instancia distrital de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología y representará al distrito en la etapa regional que se realizará el próximo 13 de agosto.

La propuesta consiste en el diseño y construcción de una huerta autosustentable alimentada mediante energía solar, equipada con un sistema de riego automatizado controlado por una placa Arduino y sensores de humedad. El proyecto busca promover el uso eficiente de los recursos naturales a través de la aplicación de conocimientos tecnológicos orientados a la producción de alimentos.

Durante la evaluación, el jurado destacó la originalidad de la iniciativa, su viabilidad práctica y la articulación de saberes correspondientes a distintos trayectos formativos, entre ellos Habilidades Digitales, Electricidad de Inmuebles, Energías Renovables, Electricidad Industrial y Robótica y Automatización.

Asimismo, los evaluadores valoraron especialmente el desempeño de los estudiantes durante la exposición, su capacidad para comunicar los objetivos del proyecto, explicar los procesos desarrollados y fundamentar técnicamente las decisiones adoptadas durante su implementación.

El reconocimiento también alcanzó al equipo docente de la institución por el acompañamiento pedagógico y el trabajo realizado para promover experiencias de aprendizaje vinculadas con la resolución de problemáticas concretas de la comunidad.

“Cultivando Ando” constituye una propuesta educativa que integra innovación tecnológica, sustentabilidad ambiental y formación profesional, favoreciendo el desarrollo de capacidades técnicas y el trabajo colaborativo entre los estudiantes.

Desde la comunidad educativa de la EPS Dolores expresaron su satisfacción por este logro y destacaron el compromiso de los estudiantes y docentes que hicieron posible el proyecto, el cual continuará su recorrido en la instancia regional representando al distrito de Dolores.