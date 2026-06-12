Dolores

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes este sábado en el Unione

“Por el placer de volver a verla”, una comedia dramática excepcional, a las 21 hs. Las entradas están a la venta en Plateaunotickets.com, y también en el mismo teatro, una hora antes de la función.

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes son los protagonistas de esta aclamada comedia dramática teatral dirigida por Manuel González Gil.
La obra ha realizado una exitosa gira nacional. En ella, Solá interpreta a un escritor que rememora a su madre, rol encarnado por Funes.
Esta emotiva pieza teatral del autor Michel Tremblay es un viaje íntimo y profundo a través de la memoria. El protagonista, en un acto de arqueología emocional, convoca los recuerdos de su madre para comprender su propio pasado, sus dolores y redescubrir lo más parecido al amor que ha experimentado. El trabajo de ambos actores ha recibido excelentes críticas por su sensibilidad, logrando llenar salas en múltiples ciudades del país.

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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