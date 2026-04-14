REMEDIAR: EL GOBIERNO NACIONAL REDUJO EN UN 55% LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ADVIERTEN POR SU IMPACTO EN EL SISTEMA DE SALUD DE DOLORES

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la situación actual del Programa Remediar, a través del cual el Gobierno Nacional provee medicamentos esenciales al sistema de salud público.

En Dolores, estos insumos se distribuyen a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que funcionan en distintos barrios de la ciudad y constituyen el primer nivel de atención.

En los últimos meses se ha registrado una reducción en la provisión de medicamentos. Según datos difundidos por autoridades sanitarias, las entregas del programa se habrían reducido en aproximadamente un 55%, distribuyéndose actualmente una menor cantidad de insumos respecto de lo previsto.

En concreto, se indicó que actualmente se entregan alrededor de 59 medicamentos de un total superior a 100 que formaban parte del esquema original. Este escenario impacta directamente en el funcionamiento de los CAPS, donde mensualmente se atienden en promedio 1.780 personas entre los cinco centros de salud distribuidos en la ciudad.

En estos espacios se brinda atención con médicos clínicos, psicólogos, odontólogos, enfermería, obstetricia y nutrición, además de la dispensa de medicamentos vinculados a cada tratamiento.

La reducción en el envío de insumos afecta la capacidad de respuesta en el primer nivel de atención y repercute en el sistema de salud local. Ante esta situación, desde el sistema de salud municipal se implementan medidas para optimizar los recursos disponibles y garantizar la atención, priorizando cada caso según criterio médico.