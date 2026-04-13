Pedido de captura por abuso sexual quedó sin efecto por prescripción de la pena

En las últimas horas, personal policial llevó a cabo la interceptación de un hombre de 49 años en calle Lincoln de Dolores, en el marco de un procedimiento de rutina.

Al solicitarse la correspondiente consulta a través del sistema informático, el operador informó que el individuo registraba un pedido de captura activo por una causa caratulada “abuso sexual”.

No obstante, tras establecer comunicación con el juzgado interviniente, se confirmó que la orden ya no se encontraba vigente debido a la prescripción de la pena, por lo que el hombre no poseía impedimentos legales al momento del procedimiento.

Solo quedó en pie una condena por “Amenazas” de 2 años.