LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN DESAGÜES DE LA CIUDAD

Las cuadrillas se encuentran trabajando en los desagües de distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se centraron en calle Colón entre Paysandu y 3 de Febrero.
Estas intervenciones resultan fundamentales para evitar inconvenientes cada vez que se registran lluvias intensas, permitiendo el buen escurrimiento del agua.
Desde el Municipio solicitan a los vecinos no arrojar basura, ni restos de obra o poda, así los trabajos que se realizan se mantienen en el tiempo.
Estas tareas continúan en distintos puntos de la ciudad, según el cronograma establecido por el Área de Obras y Servicios Públicos.