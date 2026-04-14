HALLAN A JOVEN DE DOLORES EN MAR DEL PLATA Y EVITAN UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Un joven oriundo de Dolores fue localizado en la ciudad de Mar del Plata en un operativo conjunto que permitió evitar una situación crítica.

Según se pudo saber, el joven se había ausentado de su domicilio y, en días previos, había manifestado a su entorno familiar una profunda preocupación por su estado emocional. Ante su ausencia y al no regresar en el horario habitual, su madre radicó la correspondiente denuncia, aportando datos que indicaban que podría haberse dirigido hacia la ciudad costera.

A partir de allí, se activó un trabajo coordinado entre dependencias policiales de ambas ciudades, logrando ubicarlo en inmediaciones del sector del muelle, donde fue interceptado a tiempo por los efectivos.

Gracias a la rápida intervención y al accionar conjunto, el joven fue puesto a resguardo y trasladado para su asistencia correspondiente.