Dolores: sorprendido in fraganti – intentaba llevarse motopartes del Depósito Judicial Municipal

Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino ante un intento de hurto registrado en el depósito judicial municipal, ubicado sobre calle Avellaneda, en la ciudad de Dolores.

El hecho fue caratulado como “hurto en grado de tentativa”.

Un joven de 20 años fue sorprendido dentro del depósito judicial en posesión de diversos elementos que habían sido sustraídos momentos antes. Entre ellos se encontraban cubiertas de motovehículo marca Imperial rodado 14, otra marca Tubetype rodado 18, y un pedal posa pie con su respectiva pata de cabra.

Asimismo, las autoridades constataron que otras motopartes habían sido preparadas para su sustracción, aunque no llegaron a ser retiradas del lugar.

El sujeto se movilizaba en una bicicleta tipo mountain bike marca Jordan “RTB R29”, rodado 29, de color negro con detalles en azul, la cual también fue incautada.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado al hospital local para la realización del correspondiente precario médico y luego a la comisaría local, donde quedaron a disposición de la Justicia.