DOLORES RECIBIRÁ POR PRIMERA VEZ AL MX ARGENTINO, EL PRINCIPAL CAMPEONATO DE MOTOCROSS DEL PAÍS

Dolores va a vivir un hecho histórico los días 8, 9 y 10 de mayo con la llegada del MX Argentino, el campeonato más importante del motocross a nivel nacional.

Será la primera vez que una fecha oficial del certamen se dispute en la ciudad, marcando un antes y un después para el deporte motor en la región. Dolores será sede de la segunda fecha del campeonato, luego del inicio de la temporada que tuvo lugar en Neuquén, lo que refuerza la relevancia de este desembarco dentro del calendario nacional.

Este arribo se da en un contexto clave: la reciente inauguración de la pista de motocross, enmarcada dentro de un proyecto más amplio de desarrollo del deporte motor. La iniciativa forma parte del complejo motor local, que también contempla la ampliación del autódromo de Dolores, consolidando una infraestructura preparada para eventos de alcance nacional.

El motocross es una de las disciplinas más exigentes y espectaculares del motociclismo. Combina velocidad, destreza técnica y resistencia física en circuitos de tierra con saltos, curvas cerradas y sectores de alta dificultad.

En ese contexto, el MX Argentino representa la élite del motocross en el país y reúne a los mejores pilotos de distintas provincias, consolidándose como la principal vidriera de la disciplina a nivel nacional.

Este paso posiciona a Dolores dentro del mapa nacional del motociclismo y la proyecta como una sede con potencial de continuidad en futuras temporadas.

Además del impacto deportivo, la llegada del campeonato implica un importante movimiento económico. Durante el evento se espera la llegada de pilotos, equipos, mecánicos, medios de comunicación y visitantes provenientes de distintos puntos del país.

Esto genera una demanda directa en alojamientos, gastronomía, estaciones de servicio y comercios en general, dinamizando la economía local.

Al mismo tiempo, el evento fortalece el perfil turístico de la ciudad, ofreciendo una propuesta vinculada al deporte y al aire libre que amplía la oferta local y atrae público regional.

Dolores se prepara así para recibir uno de los espectáculos más vibrantes del deporte motor argentino, con la expectativa de que esta primera experiencia marque el inicio de una presencia sostenida en el calendario nacional.