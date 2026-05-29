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Dos jueces removidos, uno renunció y avanzan nuevos procesos disciplinarios en la Magistratura

Desde que la Corte Suprema conduce el Consejo de la Magistratura, se registraron dos destituciones de jueces, una renuncia en pleno proceso, dos acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento y un nuevo expediente en Plenario.

Desde que la Corte Suprema quedó al frente del Consejo de la Magistratura de la Nación, dos jueces fueron removidos de sus cargos, otro renunció antes de enfrentar su posible destitución y avanzaron distintos procesos disciplinarios y de acusación contra magistrados federales.

La situación volvió a quedar en foco luego de que la Comisión de Acusación resolviera por unanimidad impulsar el envío a juicio político del juez federal de Rosario Gastón Salmain y avanzar en la citación del juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral, según surge del relevamiento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el informe, durante el actual período institucional fueron removidos Walter Ricardo Bento y Martín Luciano Poderti. Además, el juez federal rosarino Marcelo Martín Bailaque renunció luego de que avanzara un proceso de remoción en su contra.

En materia disciplinaria, el Consejo aplicó en octubre de 2023 sanciones pecuniarias a los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi por consideraciones vertidas en una sentencia que fueron consideradas ofensivas para el decoro de la función judicial y los derechos humanos. También dispuso que realizaran capacitaciones vinculadas con la Ley Micaela y perspectiva de género.

Asimismo, en mayo de 2024 fue apercibido el juez laboral Alberto Alejandro Calandrino por demoras en el trámite de expedientes, mientras que en julio de ese año se aplicó una multa al juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, a raíz de denuncias por maltrato laboral formuladas por empleados y funcionarios.

Entre los expedientes actualmente en trámite figuran las acusaciones contra Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava ante el Jurado de Enjuiciamiento. En tanto, la Comisión de Acusación aprobó el 28 de mayo de 2026 un dictamen para promover la remoción y suspensión de Salmain, decisión que ahora deberá ser evaluada por el Plenario del Consejo de la Magistratura.

El relevamiento también consignó cambios administrativos dentro del organismo, entre ellos la salida de funcionarios jerárquicos y la renovación de cargos estratégicos, en el marco de una política de revisión de conductas y desempeño dentro del Poder Judicial.

Agencia NA

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