Siguen las restricciones en la venta de GNC en La Plata y alrededores

Debido al aumento de demanda por el frío, a partir de este viernes, unas pocas estaciones de GNC están habilitadas para cumplir la demanda de combustibles.

En medio de las bajas temperaturas que golpean a la provincia de Buenos Aires, desde este viernes comenzó la restricción en la venta de GNC en casi la totalidad de las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” en localidades como La Plata, Berisso y Ensenada.

Según informaron desde Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en la región capital, lo que provocó colas interminables de autos.

Asimismo, los representantes de la distribuidora de gas explicaron que la decisión responde a “problemas estructurales del sistema” y a la necesidad de realizar cortes en varias estaciones, tal como lo prevé la normativa en períodos de alta demanda.

En este contexto, las autoridades indicaron que deberán funcionar bajo un régimen de cupos diarios limitados, por lo que una vez que alcancen el tope de metros cúbicos asignados, la venta deberá suspenderse hasta el día siguiente. Durante gran parte del viernes, en las pocas estaciones habilitadas se vieron largas filas de vehículos y demoras de más de dos horas.

La restricción a la venta de GNC se trata de una medida que busca evitar la caída en la presión de los gasoductos, un fenómeno que podría producirse al verse alentado por las bajas temperaturas propias de la temporada del año.