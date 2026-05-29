Política EconomiaPortada

Siguen las restricciones en la venta de GNC en La Plata y alrededores

Debido al aumento de demanda por el frío, a partir de este viernes, unas pocas estaciones de GNC están habilitadas para cumplir la demanda de combustibles.

En medio de las bajas temperaturas que golpean a la provincia de Buenos Aires, desde este viernes comenzó la restricción en la venta de GNC en casi la totalidad de las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” en localidades como La Plata, Berisso y Ensenada.

Según informaron desde Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en la región capital, lo que provocó colas interminables de autos.

Asimismo, los representantes de la distribuidora de gas explicaron que la decisión responde a “problemas estructurales del sistema” y a la necesidad de realizar cortes en varias estaciones, tal como lo prevé la normativa en períodos de alta demanda.

En este contexto, las autoridades indicaron que deberán funcionar bajo un régimen de cupos diarios limitados, por lo que una vez que alcancen el tope de metros cúbicos asignados, la venta deberá suspenderse hasta el día siguiente. Durante gran parte del viernes, en las pocas estaciones habilitadas se vieron largas filas de vehículos y demoras de más de dos horas.

La restricción a la venta de GNC se trata de una medida que busca evitar la caída en la presión de los gasoductos, un fenómeno que podría producirse al verse alentado por las bajas temperaturas propias de la temporada del año.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Mar del PlataPortada

Se interrumpe la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata

Política EconomiaPortada

Dos jueces removidos, uno renunció y avanzan nuevos procesos disciplinarios en la Magistratura

Política EconomiaPortada

Aumenta la luz y el gas en junio en provincia de Buenos Aires: los detalles

Política EconomiaPortada

Banco Provincia pone a la venta 24 propiedades a través de una licitación pública

Política EconomiaPortada

El aumento de la nafta profundiza la caída del consumo por tercer mes consecutivo

PortadaSociedad

Fallo inédito: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik causó la muerte de una joven sin antecedentes médicos

PortadaSociedad

Brote de ébola: la SIDE detectó barcos que venían de África y activó un protocolo de prevención

Política EconomiaPortada

Provincia avanza con las obras de la Autovía de la Ruta Provincial 11

Política EconomiaPortada

Representantes de la construcción cuestionaron al Gobierno por paralizar las obras de vivienda social

Política EconomiaPortada

Cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

DestacadoDoloresPortada

FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA EN CIFRAS: MÁS DE $295 MILLONES EN VENTAS EN PLAZA CASTELLI, 30 MIL PERSONAS, 5.100 KILOS DE TORTA Y OCUPACIÓN HOTELERA COMPLETA

DestacadoDoloresPortada

POR PRIMERA VEZ, CAME DESTACÓ A DOLORES Y A LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

Mostrar más