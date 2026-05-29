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Banco Provincia pone a la venta 24 propiedades a través de una licitación pública

Son unidades ubicadas en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y en CABA. La apertura de los sobres con las ofertas de los compradores será el lunes 8 de junio. Toda la información de las propiedades a la venta se puede consultar en el sitio web del Banco.

La banca pública bonaerense lanzó una licitación pública para vender 24 inmuebles distribuidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca ampliar el acceso a oportunidades inmobiliarias mediante un proceso abierto y competitivo.

La apertura de ofertas será el próximo 8 de junio de 2026, una fecha clave para quienes quieran participar. El acto principal se realizará en la sede de calle Guanahani 580, tercer nivel, núcleo A, en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, las propiedades ubicadas en el interior bonaerense tendrán su apertura de sobres en las sucursales correspondientes según su localización.

Entre las localidades incluidas en esta instancia se destacan Lincoln, Balcarce, General Arenales, Mar del Plata —en las zonas conocidas como Güemes y El Monolito—, Salto y San Clemente del Tuyú. Cada inmueble cuenta con su propio número de licitación pública, lo que permite identificar y seguir cada operación de manera individual.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las propiedades pueden acceder a la información completa en www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles. Allí es posible consultar imágenes de los inmuebles, descargar los pliegos licitatorios, revisar características generales y valores de referencia, así como también contactar al equipo encargado de la comercialización.

La iniciativa fue oficialmente difundida a través del Boletín Oficial y mediante publicaciones en diarios de alcance provincial y nacional, con el objetivo de garantizar transparencia y llegar a una amplia cantidad de interesados.

Este proceso forma parte de una estrategia más amplia del banco, que busca ampliar su oferta en futuras etapas y seguir generando oportunidades de acceso a propiedades mediante mecanismos abiertos y competitivos.

La propuesta no solo apunta a transparentar la gestión de activos de la entidad, sino también a acercar al público general la posibilidad de participar en una licitación pública y acceder a oportunidades inmobiliarias en distintas localidades.

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