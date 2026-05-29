Mar del PlataPortada

Se interrumpe la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata

Es debido a las bajas temperaturas y en pos de priorizar el consumo de gas domiciliario. A qué puntos de venta alcanza.

Por disposición del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), este viernes se dispuso interrumpir la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en las estaciones de servicio de Mar del Plata y la zona.

A raíz de las bajas temperaturas y en pos de priorizar el consumo de gas domiciliario, la medida afecta a las estaciones de servicio con contrato interrumpible. En total, son 16 las estaciones afectadas.

“Estamos con cortes. Tiene que ver con las condiciones operativas en el sistema, producto de altos consumos y tipos de contratos que tengan las estaciones”, explicaron.

Las estaciones afectadas

  • Alonso Constant – Solís 9531
  • Cumeican – J.B. Justo 4873
  • Don Felix S.A. – Constitución 4053
  • Edison Gas S.A. – Edison 1879
  • El Único S.A. – J.B. Justo 10
  • Emfaco S.A. – J.P. Ramos Norte 1401
  • GNC El Pino S.R.L. – Luro 9807
  • Guerizar S.A. Serv. MDP – Champagnat y Ramos Norte 1338
  • Irubat S.A. – J.B. Justo 4986
  • Petrolera Cruz del Sur S.A. – Del Riego 49
  • Procosud S.A. – Ruta 226 N°8
  • Parque Constitución SRL – Constitución 4703
  • Queque 554 – J.P. Ramos Norte 1410
  • Red de Serv. Rurales MDP – Libertad 5813
  • Refi BBL – Independencia 2935
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Siguen las restricciones en la venta de GNC en La Plata y alrededores

Política EconomiaPortada

Dos jueces removidos, uno renunció y avanzan nuevos procesos disciplinarios en la Magistratura

Política EconomiaPortada

Aumenta la luz y el gas en junio en provincia de Buenos Aires: los detalles

Política EconomiaPortada

Banco Provincia pone a la venta 24 propiedades a través de una licitación pública

Política EconomiaPortada

El aumento de la nafta profundiza la caída del consumo por tercer mes consecutivo

PortadaSociedad

Fallo inédito: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik causó la muerte de una joven sin antecedentes médicos

PortadaSociedad

Brote de ébola: la SIDE detectó barcos que venían de África y activó un protocolo de prevención

Política EconomiaPortada

Provincia avanza con las obras de la Autovía de la Ruta Provincial 11

Política EconomiaPortada

Representantes de la construcción cuestionaron al Gobierno por paralizar las obras de vivienda social

Política EconomiaPortada

Cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

DestacadoDoloresPortada

FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA EN CIFRAS: MÁS DE $295 MILLONES EN VENTAS EN PLAZA CASTELLI, 30 MIL PERSONAS, 5.100 KILOS DE TORTA Y OCUPACIÓN HOTELERA COMPLETA

DestacadoDoloresPortada

POR PRIMERA VEZ, CAME DESTACÓ A DOLORES Y A LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

Mostrar más