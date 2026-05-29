Se interrumpe la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata

Es debido a las bajas temperaturas y en pos de priorizar el consumo de gas domiciliario. A qué puntos de venta alcanza.

Por disposición del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), este viernes se dispuso interrumpir la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en las estaciones de servicio de Mar del Plata y la zona.

A raíz de las bajas temperaturas y en pos de priorizar el consumo de gas domiciliario, la medida afecta a las estaciones de servicio con contrato interrumpible. En total, son 16 las estaciones afectadas.

“Estamos con cortes. Tiene que ver con las condiciones operativas en el sistema, producto de altos consumos y tipos de contratos que tengan las estaciones”, explicaron.

Las estaciones afectadas