Dolores

Con la presentación de Sones, Amigos del Camino y La Corte finaliza el Primer Cicloencuentro Turístico, Inclusivo y Solidario:

Este sábado llega a su fin el Primer Cicloencuentro Turístico Inclusivo y Solidario en la ciudad de Dolores, tras tres jornadas que combinaron deporte, turismo y compromiso comunitario.
Para coronar la iniciativa, hoy a partir de las 20 hs. en el Polideportivo se realizará el gran cierre musical con la presentación de Sones, Amigos del Camino y La Corte.
De esta manera, el cicloencuentro se despide con una jornada festiva que sintetiza el espíritu de inclusión, participación y solidaridad que marcó toda la actividad.
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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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