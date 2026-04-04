Con la presentación de Sones, Amigos del Camino y La Corte finaliza el Primer Cicloencuentro Turístico, Inclusivo y Solidario:

Este sábado llega a su fin el Primer Cicloencuentro Turístico Inclusivo y Solidario en la ciudad de Dolores, tras tres jornadas que combinaron deporte, turismo y compromiso comunitario.

Para coronar la iniciativa, hoy a partir de las 20 hs. en el Polideportivo se realizará el gran cierre musical con la presentación de Sones, Amigos del Camino y La Corte.