Más de 12 mil personas llegaron a Dolores para el Carbriata Concours en el Autódromo Municipal

El Autódromo de Dolores fue escenario este fin de semana del Carbriata Concours, un festival automovilístico que reunió a más de 12 mil personas y convirtió a la ciudad en uno de los principales polos de atracción turística del fin de semana.

El evento fue organizado por Lucas Abriata, economista e influencer del mundo automovilístico, y contó con el acompañamiento del Municipio y del Automotoclub de Dolores.

La mayoría de los visitantes llegaron desde CABA, San Isidro, Vicente López, Quilmes, Pilar y Tigre, entre otros distritos, aunque también hubo fanáticos del automovilismo que viajaron desde Córdoba e incluso Uruguay para participar del encuentro.

La propuesta combinó exhibición y autos en movimiento, con cerca de 200 vehículos participando en pista y otros tantos en exposición.

Entre los autos destacados se pudieron ver clásicos, deportivos y modelos únicos, además de máquinas muy poco frecuentes en el país. Uno de los momentos más comentados fue la presencia de una réplica del Audi Sport Quattro S1 del legendario Grupo B de rally, que salió a girar en el circuito.

El evento también sumó atracciones poco habituales, como la llegada de empresarios en un avión privado y un helicóptero, que se convirtieron en uno de los puntos más fotografiados por el público.

Además, hubo presencia de figuras del mundo automotor, influencers y creadores de contenido, lo que le dio al encuentro una fuerte repercusión en redes sociales.

El festival contó con el acompañamiento de importantes marcas y sponsors, entre ellos Cocos Capital, junto con empresas como YPF y Ford, que dijeron presente en el evento. También estuvieron presente medios nacionales como A24 y C5N.

El Intendente Juan Pablo García, destacó la importancia del encuentro para la ciudad: “Este evento fue histórico para Dolores. El Autódromo tiene una ubicación estratégica muy cerca de los grandes centros urbanos y eso lo convierte en un lugar ideal para este tipo de encuentros. Además, estamos trabajando en un proyecto para ampliarlo y seguir posicionando a la ciudad en el mapa del automovilismo y el turismo”.

La primera edición del Carbriata Concours dejó una fuerte convocatoria y un importante movimiento turístico en la ciudad, consolidando al Autódromo de Dolores como sede de grandes eventos automovilísticos.