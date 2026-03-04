El CarBriata Concours llega por primera vez a la Argentina y se realizará en el Autódromo de la ciudad de Dolores

Por primera vez en la historia, la Argentina será sede del CarBriata Concours, el exclusivo encuentro internacional que reúne a los autos clásicos y deportivos más importantes del mundo. El evento marcará un antes y un después en la agenda automotriz nacional y posiciona al país dentro del circuito global de los grandes concours d’elegance.

La cita tendrá lugar en el Autódromo de la ciudad de Dolores, que continúa consolidándose como un polo estratégico para el desarrollo de grandes eventos deportivos. En ese marco, este año se dará inicio a la obra de ampliación del predio, un proyecto clave para potenciar su infraestructura y acompañar el crecimiento sostenido de su actividad.

El CarBriata Concours es organizado por Lucas Abriata, economista, periodista y referente de la cultura automotriz, quien impulsó la llegada de este formato internacional al país con el objetivo de elevar el estándar de los eventos locales y generar un espacio de excelencia para coleccionistas, especialistas y público general.

Inspirado en los grandes concursos europeos y norteamericanos, el CarBriata Concours combina elegancia, historia y cultura automotriz en un formato sin precedentes en la Argentina. La edición local contará con una importante cantidad de autos seleccionados bajo estrictos criterios de curaduría, garantizando un nivel comparable al de los encuentros más prestigiosos del mundo. Se exhibirán decenas de vehículos históricos, deportivos y de colección, incluyendo piezas únicas de altísimo valor patrimonial que rara vez salen de colecciones privadas.

La realización de este encuentro consolida el crecimiento del Autódromo de la ciudad de Dolores, que viene ampliando su agenda con propuestas deportivas, culturales y de entretenimiento de alcance nacional e internacional.

El intendente Juan Pablo García destacó el impacto que este tipo de eventos tiene en la ciudad: “El Autódromo y nuestras fiestas populares son motores fundamentales para la economía local. Cada evento genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y servicios, y posiciona a Dolores en la agenda nacional. La ampliación del autódromo es una apuesta estratégica para seguir creciendo y consolidarnos como sede de grandes encuentros deportivos y culturales”.

La experiencia se potenciará aún más porque ese mismo sábado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Guitarra, se presentarán Los Tekis, sumando un atractivo cultural y musical que convierte al fin de semana en una propuesta integral para toda la familia.