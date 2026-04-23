Dolores

YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA EL CAMPEONATO ARGENTINO DE MOTOCROSS EN DOLORES

Dolores será escenario de un evento histórico para el deporte motor: los próximos 8, 9 y 10 de mayo se disputará una fecha del Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentino) en el Autódromo Municipal, específicamente en su pista de motocross.

Se trata de la segunda fecha del campeonato nacional y será la primera vez que una competencia oficial de este nivel se realice en Dolores. El evento reunirá a los mejores pilotos del país, provenientes de distintas provincias, consolidando a la ciudad como una nueva plaza dentro del calendario nacional.

En este marco, ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas para quienes deseen asistir al evento.
Las localidades pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Plateaunotickets o de forma presencial en la Secretaría de Turismo de Dolores, ubicada en Castelli 45. El valor de la entrada general es de 20.000 pesos, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de 10.000 pesos.

Link para compra online:

https://www.plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=9731&obra=MX+ARGENTINO+CAMP.+MOTOCROSS&fbclid=IwVERDUARWNjdleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6oIsZ_68qbBaTSWh1Y45WDkTI70OXiIJL3xbIMMHJs7iteonh97CZuSq8IpA_aem__hqpCBq8YP28sgqMs3GO1A

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte