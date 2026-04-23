YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA EL CAMPEONATO ARGENTINO DE MOTOCROSS EN DOLORES

Dolores será escenario de un evento histórico para el deporte motor: los próximos 8, 9 y 10 de mayo se disputará una fecha del Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentino) en el Autódromo Municipal, específicamente en su pista de motocross.

Se trata de la segunda fecha del campeonato nacional y será la primera vez que una competencia oficial de este nivel se realice en Dolores. El evento reunirá a los mejores pilotos del país, provenientes de distintas provincias, consolidando a la ciudad como una nueva plaza dentro del calendario nacional.

En este marco, ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas para quienes deseen asistir al evento.

Las localidades pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Plateaunotickets o de forma presencial en la Secretaría de Turismo de Dolores, ubicada en Castelli 45. El valor de la entrada general es de 20.000 pesos, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de 10.000 pesos.

Link para compra online:

https://www.plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=9731&obra=MX+ARGENTINO+CAMP.+MOTOCROSS&fbclid=IwVERDUARWNjdleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6oIsZ_68qbBaTSWh1Y45WDkTI70OXiIJL3xbIMMHJs7iteonh97CZuSq8IpA_aem__hqpCBq8YP28sgqMs3GO1A