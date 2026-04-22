JUAN PABLO GARCÍA: “LA ESCUELA TIENE QUE VOLVER A SER UN LUGAR DE ORDEN, RESPETO Y APRENDIZAJE”

El intendente Juan Pablo García expresó su preocupación por los hechos de violencia y la pérdida de límites en el ámbito educativo en el país, y llamó a recuperar el rol de la escuela como espacio de formación integral. En ese marco, también planteó la necesidad de restablecer herramientas como las amonestaciones.

“Con todo lo que está pasando en Argentina, no podemos naturalizar la violencia ni la falta de límites. Sin orden, no hay educación posible”, sostuvo.

En ese sentido, García remarcó la importancia de implementar medidas que contribuyan a fortalecer la convivencia escolar. “Necesitamos recuperar herramientas como las amonestaciones, pero también algo fundamental: respaldar a nuestros docentes y autoridades”, afirmó.

Asimismo, destacó el rol de las familias en el proceso educativo: “En este desafío, las familias tienen un rol central: educar en el respeto y enseñar que aprender límites también es parte de la formación”.