Se jugó el 1° Torneo de Tenis de la Liga Dolorense – Singles caballeros

– 21 de abril de 2026 – Se disputó el 1er. Torneo en la modalidad singles caballeros de la Liga Dolorense de Tenis, con la participación de 75 tenistas en singles y 12 en dobles, en las categorías: intermedia, 2da.; 3ra., 4ta. ,5ta. y dobles de 4ta-5ta. teniendo como organizador al Club Social con la colaboración de los clubes: Ever Ready, Naytuel, y el Polideportivo Municipal. Participaron jugadores de Castelli, La Plata, Chascomús, Pila y San Clemente. El cierre fue en el salón del predio del Club Social, donde se compartieron sándwiches y bebidas.

Agradecemos a los clubes Social, Ever Ready, Naytuel y Polideportivo Municipal, por colaborar en el préstamo de las canchas. También a Macht Point, Pañalazo y trofeos WOW

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Intermedia: Se jugó por zona, siendo el campeón Leandro Bordeu, el 2do. puesto fue para Nicolás Piazza.

2da. Categoría: ¨Pablo Pickler fue el campeón, finalista fue Fernando Castillo de Castelli,

Semifinalistas: Juan Pablo Cremonte y Francisco Mario.

3era. Categoría: Marcos Acosta superó a Juan Merino por 7-5 y 6-2.

Semifinalistas: Cristian Sánchez y Alejandro Acosta.

4ta. Categoría: Cristián Tami venció a Facundo Ale de Castelli por 7-6 y 6-1.

Semifinalistas: Elio Azar de Pila y Julio Rodríguez.

5ta. Categoría: Juan Vallejos superó a Ignacio Lanza de Castelli, por 6-4 y 6-2 .

Semifinalistas: Adrián Isaurralde y Adrián Meza de San Clemente.

DOBLES 4ta-5ta : Cristián Zucca-Marcelo Franco derrotaron a Matías Maggio-Rodrigo Valero por 4-6,7-6 y 6-4.

Semifinalistas: Joaquín Eyherabide-Marcelo Morales y Marcelo Mene-Pablo Merino.

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