La Justicia prohibió el uso de camionetas y UTV en “La Frontera” de Pinamar

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, quien sostuvo que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales”.

A tres semanas del grave accidente sufrido por Bastian en Pinamar, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en la zona de médanos conocida como La Frontera. La medida alcanza a camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos, motos y vehículos similares.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, en el marco de un amparo presentado contra la Municipalidad de Pinamar por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La resolución dispone el “cese inmediato y la prohibición expresa” de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos organizados, carreras, desafíos y maniobras temerarias en el sector de médanos costeros, aun cuando se trate de predios de titularidad privada.

En los fundamentos, el magistrado sostuvo que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales”, muchos de ellos con menores de edad como víctimas, en un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Asimismo, remarcó que los municipios tienen la obligación de ejercer el poder de policía para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

En ese sentido, afirmó que la omisión o insuficiencia en el control estatal habilita la intervención judicial para garantizar la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la seguridad pública.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio acredite condiciones adecuadas de seguridad y control, entre ellas señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes.

El juez rechazó el argumento del gobierno local que sostenía que no podía intervenir por tratarse de terrenos privados, al considerar que dicha excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.