LA NACIÓN, TYC SPORTS, OLGA, RADIO MITRE Y CONTINENTAL: LA TORTA ARGENTINA MULTIPLICA SU PRESENCIA EN MEDIOS NACIONALES

La Fiesta de la Torta Argentina atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad mediática desde su creación, con una fuerte presencia en medios nacionales de renombre y una amplia difusión en las principales ciudades del interior bonaerense.

En las últimas semanas, la tradicional celebración dolorense fue destacada por medios nacionales como La Nación, Radio Mitre, TyC Sports, Canal 26, Radio Continental, Radio Con Vos y el streaming Olga, consolidando el crecimiento de un evento que ya se posiciona entre las fiestas populares y gastronómicas más convocantes de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los momentos destacados de esta repercusión ocurrió cuando el reconocido pastelero y embajador de la fiesta, Damián Betular, volvió a mencionar a la Fiesta de la Torta Argentina durante una transmisión de Olga, reafirmando el vínculo entre la histórica receta dolorense y una de las figuras gastronómicas más influyentes del país.

Además, el intendente Juan Pablo García brindó entrevistas en Radio Continental y Radio Con Vos, donde presentó la propuesta cultural, turística y gastronómica de Dolores, reforzando la estrategia de posicionamiento nacional que viene desarrollando el municipio.

La difusión también alcanzó a medios regionales y locales de ciudades clave del interior bonaerense como Mar del Plata, Tandil, Necochea, Ayacucho, Pinamar y Partido de La Costa, con publicaciones en diarios, radios, portales digitales y programas turísticos que reflejaron el crecimiento sostenido del evento.

El intendente destacó el trabajo realizado para posicionar la fiesta a nivel provincial y nacional: “Desde mayo de 2024 trabajamos con una estrategia sostenida de difusión en redes sociales y medios nacionales para potenciar la identidad cultural y turística de Dolores. Hoy vemos los resultados de esa planificación que permitió que la Fiesta de la Torta Argentina llegue a millones de personas”.