LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA ANUNCIÓ A JORGE ROJAS, LOS TEKIS, AHYRE, ROZE Y LA PEÑA FOLCLÓRICA MÁS GRANDE DEL PAÍS

Artistas como Jorge Rojas, Los Tekis, Ahyre, Carlos Ramón Fernández, Rodrigo Romero y Roze confirman una programación fuerte, diversa y convocante.

La grilla de esta edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra reúne artistas altamente reconocidos a nivel nacional e internacional, con premios, nominaciones y presencia en los principales escenarios del país. Incluye ganadores y nominados a Premios Gardel, artistas consagrados en Cosquín, representantes argentinos en festivales internacionales como Viña del Mar, bandas como Roze con millones de reproducciones en Spotify y YouTube, y voces surgidas de programas televisivos de alcance masivo. A esto se suma una fuerte presencia de referentes del folclore tradicional, el canto surero, la guitarra criolla y la improvisación payadoril.

Además de la participación de 6 artistas folclóricos que estuvieron en Cosquín, hay representación de 9 provincias argentinas, reflejando el carácter federal de la fiesta: Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe y Córdoba.

Será la única fiesta folclórica con una noche exclusivamente dedicada a los Payadores, y la única fiesta puramente folclórica que quedó en pie en la Provincia de Buenos Aires, consolidándose así como una celebración popular que genera actividad económica, movimiento cultural y orgullo por nuestra identidad.

En conjunto, la programación confirma que la fiesta mantiene un estándar artístico alto, con artistas vigentes, exitosos y convocantes, seleccionados con criterio cultural y responsabilidad económica. Una grilla que demuestra que se puede cuidar el dinero público fortaleciendo el prestigio, la calidad y la identidad, apostando a una celebración popular que honra su historia y sigue generando valor cultural y económico para Dolores.

Uno de los grandes ejes de esta edición será la Peña Oficial de la Fiesta, que se desarrollará el lunes y martes y es considerada la más importante del país.

Este espacio rescata y jerarquiza el valor de los ballets y grupos folclóricos, con la participación de delegaciones provenientes de numerosas localidades, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro federal donde la música, la danza y la identidad popular ocupan un lugar central.

La Fiesta Nacional de la Guitarra es, además, un homenaje permanente a Abel Fleury, figura emblemática de la guitarra argentina y símbolo cultural de la ciudad. En ese espíritu, el escenario principal, denominado “Escenario Estilo Pampeano”, refuerza la identidad criolla del evento y su profundo vínculo con la tradición, consolidando una celebración que honra sus raíces mientras dialoga con el presente del folclore nacional.

Como todos los años, el evento se complementa con actividades tradicionalistas y la feria a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires.

SÁBADO 7

NATALIA CHANDIA

MAJUMA

EFRAIN COLOMBO

LOS TEKIS

DOMINGO 8

GERMAN MONTES

FUYEN

MUSIQUEROS ENTRERRIANOS

AHYRE

LUNES 9 – PEÑA OFICIAL FNG

OBDULIO GIMÉNEZ

AMIGOS DEL CAMINO

NÉSTOR ORTIZ

LOS CHAZA

RAÍCES GAUCHAS

FOQUITO Y LA 220

MARTES 10 – PEÑA OFFICIAL FNG

LA DOS X TRES

LOS JUÁREZ

LA NICO FOLK

SONES

ATAHUALPA CAÑETE

JUANJO ABREGU

MIÉRCOLES 11

BRIAN SIMALDONI

GAUCHO TALAS

PANCHO SANTAREN

CARLOS RAMON FERNANDEZ

JUEVES 12

NOCHE DE PAYADORES: 25 artistas sobre el escenario Estilo Pampeano

VIERNES 13

MIAMI PROYECT

12 MUNDOS

AMORINA ALDAY

LA IDA

ROZE

RODRIGO ROMERO

SÁBADO 14

NESTOR BUIDE

ROSANA SAADO

LAS VOCES DEL ESTE

JORGE ROJAS