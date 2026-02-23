INCENDIO CONTROLADO EN SEVIGNE

Un incendio de árboles, cañaverales y pastizales se desató en la zona de Sevigné, a la altura del kilómetro 196 de la Ruta 2, generando una densa columna de humo que avanzó hacia la calzada y obligó al corte preventivo del tránsito.

En el lugar trabajaron cuatro unidades de Bomberos, junto a personal de Policía Vial Dolores y equipos de AUBASA.

Tras intensas tareas, el foco ígneo fue controlado y actualmente los servidores públicos continúan realizando labores de enfriamiento para evitar posibles rebrotes.