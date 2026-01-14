YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CARNAVAL INFANTIL EN DOLORES

El Carnaval del Sol también se vive desde la mirada y la alegría de las infancias, es por eso que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Carnaval Infantil, una propuesta que invita a los niños a ser protagonistas de una de las fiestas más esperadas y tradicionales de la ciudad.

El evento se realizará el sábado 14 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el Corsódromo Antú Kawiñ, y propone un espacio especialmente pensado para que las infancias disfruten del carnaval, con colores, disfraces, música y sonrisas que llenarán la pasarela de alegría.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de febrero y se realizan de manera presencial en la Secretaría de Juventud, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

El Carnaval Infantil es una oportunidad para que los más chicos vivan el carnaval de la ciudad desde adentro, expresándose, jugando y celebrando en una jornada pensada para ellos.