Solicitan a la Suprema Corte de la Provincia que entienda de manera originaria por la recategorización de jubilados del Poder Judicial

La justicia de Dolores, en dos fallos recientes y de manera novedosa ha dispuesto la intervención originaria del máximo tribunal bonaerense.-

En las causas caratuladas: “CERESETTO MARIA CELESTE C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO”, de trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Dolores a cargo del Dr. Gastón Giles; y en “ROSALES MACCHI GUILLERMO FEDERICO C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO”, de trámite por ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del mismo Departamento Judicial a cargo del Dr. Marcos Julián Milano; los magistrados intervinientes ordenaron la inmediata intervención de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución Provincial, atento a que se pretende la inconstitucionalidad de normas de alcance general.-

Ambos jubilados dolorenses del Poder Judicial, patrocinados por el Dr. Francisco Stea, habían presentado acciones de amparos tendientes a que los efectos de la Acordada N° 4093/2023 de la SCBA, mediante la cual se dispuso una adecuación en el régimen de la Ley Nro. 10.374, incorporando en su Planilla Anexa, las subcategorías A, B, C, D y E, correspondientes a cada uno de los niveles de la Escala Jerárquica del Personal del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, más no para quienes se ya se encuentren jubilados y/o pensionados al entrar en vigencia la Acordada.-

Que dicha discriminación antojadiza va en detrimento y afecta EL SISTEMA PREVISIONAL ESPECIAL PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

Que atento a la jurisprudencia dispar que actualmente rige en los escasos precedentes judiciales de las Cámaras Contenciosas Administrativas provinciales y el strepitus fori que ello genera, es que acertadamente los magistrados dolorenses referenciados ordenaron la inmediata intervención del máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires para que entienda y resuelva de manera originaria la cuestión que se debate y que todavía resulta novedosa.-