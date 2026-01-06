LLEGA CINE DE TERROR EN EL MUSEO: ESTE MIÉRCOLES A LAS 21 HS. “EL RESPLANDOR”

El ciclo es una propuesta de la Secretaría de Cultura Municipal y proyectará ocho clásicos del género. A las 20 hs. habrá una charla abierta sobre la película y a las 21 hs. comenzará la función. La entrada es libre y gratuita.

Desde las 20 hs. habrá una previa para hablar y debatir sobre la película, sin spoilers, para quienes gusten participar.

A las 21 hs. comenzará la proyección.

• Miércoles 7: “El resplandor”(1980), de Stanley Kubrick

El escritor Jack Torrance consigue trabajo de cuidador de invierno en un hotel de lujo aislado. Sus empleadores le advierten sobre el horroroso final del anterior cuidador. Sin embargo Jack se muda allí con su esposa y su pequeño hijo, que manifestaba conductas extrañas hablando con un ser imaginario. Lo que sucede en medio de la soledad y visiones espantosas, es un descenso al terror y la locura. Clásico imprescindible del género, basado en la novela de Stephen King.

• Jueves 8: “Frankenstein” (1994)

Magnífica versión de la novela de Mary Shelley. La historia del brillante estudiante de medicina obsesionado con la muerte, que decide imitar al Creador. ¿Es el monstruo culpable, o la culpa es de quien le dio vida y horrorizado de su creación, decidió abandonarlo? Ambientada a mediados del Siglo XIX, con maestría y un elenco de lujo.

El cronograma del resto del mes será:

• Miércoles 14: “La matanza de Texas” (1974)

• Jueves 15: “La cosa” (1982)

• Miércoles 21: “El exorcista” (1973)

• Jueves 22: “Alien (el octavo pasajero)” (1979)

• Miércoles 28: “Carrie” (1976)

• Jueves 29:“Drácula” (1992)

En caso de lluvia se proyectará en el Polo Fleury (Mitre y 25 de Mayo), bajo la misma modalidad.

Todas las películas son para adolescentes y adultos. Los niños podrán asistir acompañados por un mayor.