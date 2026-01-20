DOLORES: RECUPERAN UNA MOTO ROBADA EN MAR DEL TUYÚ

En el marco de los operativos de seguridad desplegados en la ciudad, personal policial logró recuperar una moto con pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la sección Motorizada junto a personal del Destacamento Vial Dolores, quienes al identificar a un hombre que circulaba en una motocicleta sin dominio colocado, procedieron a verificar el rodado.

Al cursar los datos, se constató que se trataba de una Rouser Dominar 400, la cual registraba pedido de secuestro activo por un hecho de robo ocurrido en Mar del Tuyú.

La causa quedó enmarcada en una Investigación Penal Preparatoria por hurto de motovehículo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1.