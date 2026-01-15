DOLORES: CHOQUE ENTRE MOTO Y AUTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

En la tarde de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Alberdi y Buenos Aires, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.
El siniestro ocurrió cuando la motocicleta habría cruzado el semáforo en rojo, impactando contra el vehículo que circulaba por el lugar.
Intervino Bomberos y ambulancia del servicio de emergencias. El conductor de la moto fue asistido en el lugar, la moto fue secuestrada debido a la falta de casco y de la documentación correspondiente.