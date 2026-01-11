DOLORES: CASTELLENSE RESULTÓ HERIDO TRAS DESPISTE Y CAÍDA DE UNA MOTO EN EL DISTRIBUIDOR

En la mañana de este domingo se produjo un despiste seguido de caída de una moto en la Autovía 2, a la altura del puente distribuidor de acceso a Dolores por calle Lamadrid.

El siniestro involucró a una motocicleta Gilera CMX 150, color blanco y negro, conducida por un hombre de 44 años, domiciliado en Castelli, quien era el único ocupante.

El motociclista fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al nosocomio local para una mejor evaluación, presentando posibles fracturas.

Interviene en el hecho la UFI N° 1 del Departamento Judicial Dolores.