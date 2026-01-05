COLISIÓN POR ALCANCE SIN LESIONADOS EN RUTA 63

En Ruta 63, a la altura del kilómetro 6, carril descendente, se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos, por causas que se tratan de establecer.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol Trend de color blanco, conducido por un hombre de 28 años domiciliado en Almirante Brown, quien iba acompañado por una mujer de 42 años, y a un Volkswagen Gol de color gris, conducido por un hombre de 54 años domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.