COLISIÓN POR ALCANCE SIN LESIONADOS EN RUTA 63

En Ruta 63, a la altura del kilómetro 6, carril descendente, se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos, por causas que se tratan de establecer.
El siniestro involucró a un Volkswagen Gol Trend de color blanco, conducido por un hombre de 28 años domiciliado en Almirante Brown, quien iba acompañado por una mujer de 42 años, y a un Volkswagen Gol de color gris, conducido por un hombre de 54 años domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos los ocupantes fueron asistidos de manera preventiva por personal médico en el lugar, constatándose que ninguno de ellos presentaba lesiones.