CINE DE TERROR EN EL MUSEO

Entrada libre y gratuita

Solamente tenés que venir en familia, con amigos y disfrutar.

Habrá sillas, pero podés traerte tu asiento o reposera.

También habrá foodtruck con muy buenos precios.

* Miércoles 14: “La matanza de Texas” (1974) Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, comen una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. No es una película de horror más sino una de las más perturbadoras y brutales de la historia del cine. Imposible perdérsela si sos fan del género.

* Viernes 16: “La cosa” (1982) Un equipo de investigación que trabaja en la Antártida es perseguido por un alienígena metamorfo que puede imitar a sus víctimas, generando una atmósfera de pánico absoluto y desconfianza entre los hombres mientras intentan descubrir quién de ellos está infectado y detener a la criatura antes de que escape a la civilización. La tensión que se genera no le da un segundo de respiro al espectador.