CABALLO SUELTO PROVOCÓ UN ACCIDENTE EN RUTA 63

Un siniestro vial se registró en Ruta 63, a la altura del kilómetro 6, sobre el carril descendente, en un tramo de recta, a raíz de la presencia de un animal sobre la cinta asfáltica.

El hecho fue protagonizado por un vehículo Peugeot 207, color gris, conducido por un hombre de 46 años, domiciliado en Avellaneda, quien viajaba acompañado por una mujer de 45 años, del mismo domicilio.

El automóvil impactó contra un animal equino que se encontraba sobre la calzada. Ambos ocupantes fueron asistidos por personal médico, constatándose que no presentaban lesiones.