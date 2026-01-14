AVISO IMPORTANTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL HANTAVIRUS: PRIMERO COLOCAR VENENO PARA ROEDORES Y LUEGO REALIZAR EL CORTE DE PASTIZALES Y MALEZAS

Para el control del hantavirus es importante no favorecer el desarrollo de roedores, por eso quienes tengan terrenos con pastizales altos primero deben proceder a colocar veneno para eliminarlos y luego cortar el pasto y las malezas.

Desde el área de salud se informa que si bien las ratas no trasmiten Hantavirus, sino que lo hacen algunas especies de roedores de cola larga, es esencial realizar estas tareas de mantenimiento para evitar su propagación.

Es importante que se respete el orden mencionado, ya que si el pasto se corta antes, los roedores se desplazan hacia terrenos vecinos o viviendas cercanas. Aplicar correctamente estás medidas contribuye a reducir la población de roedores y prevenir su propagación.

Es preciso aclarar que en Dolores no se han registrado casos de hantavirus, por lo que la prevención en conjunto de toda la comunidad es fundamental.

El hantavirus es una enfermedad viral grave, transmitida principalmente a las personas por roedores silvestres infectados, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces.

La principal vía de contagio es la inhalación de polvos contaminados, que se generan cuando las secreciones de los roedores se secan y se dispersan en el aire. Esto puede ocurrir al ingresar o trabajar en áreas rurales, suburbanas o silvestres, como así también en viviendas, galpones o depósitos cerrados por largos períodos.

Las medidas generales de prevención son, por ejemplo, evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones, mantener viviendas y alrededores limpios y ordenados, sellar orificios en puertas, paredes, techos y cañerías. Además, es importante limpiar pisos, paredes, muebles y alacenas utilizando lavandina rebajada con agua. También se recomienda limpiar previamente ventiladores y aires acondicionados antes de encenderlos.

Se aconseja usar barbijo de alta protección N95 y guantes durante la etapa de limpieza y ventilación de espacios.

La ventilación del espacio por al menos 30 minutos antes de comenzar la limpieza es fundamental, como así también humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

En cuanto a los roedores, utilizar trampas para capturarlos, sin tocarlos ni golpearlos. Al roedor muerto hay que rociarlo con lavandina, al igual que las superficies u objetos en contacto. Dejar actuar 30 minutos. Retirar con guantes y desechar de forma segura (enterrar a más de 30 cm de profundidad o incinerar).

La prevención del hantavirus requiere del compromiso de toda la comunidad, por eso los vecinos y vecinas podrán denunciar terrenos en mal estado, con pastos altos, acumulación de residuos o condiciones que favorezcan la presencia de roedores, al Área de Inspección General del municipio. Pueden hacerlo por WhatsApp al número 2245-402222 o acercándose a la oficina en calle Buenos Aires 545.

La acción temprana y coordinada reduce los riesgos y protege la salud de toda la población.