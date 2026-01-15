AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer por la atención al Dr. Leonardo Arrechea y a todo su equipo de cirugía, a las enfermeras, mucamas, al personal de entrada, excelente la atención de todo el personal del hospital. Muchísimas gracias.
Valeria Andrea Flores
30.267.000
