ROBO EN UNA VIVIENDA DE DOLORES: HALLAN UN TELEVISOR ESCONDIDO EN UN BALDÍO

Un vecino de 46 años denunció que, al regresar a su vivienda de calle Ing. Quadri, constató que desconocidos habían ingresado y se habían llevado un televisor de 43 pulgadas, bebidas alcohólicas y alrededor de 100 mil pesos en efectivo.
Horas después, personal policial halló un televisor con esas características oculto en un terreno baldío ubicado en Los Andes, entre Esteban Facio y Quadri.
Se individualizó a un sospechoso de 38 años domiciliado en la misma zona. Posteriormente, el Juzgado de Garantías Nº 3 autorizó un allanamiento en una vivienda de calle Quadri, realizado en conjunto por la UPPL y la Comisaría de Dolores, aunque sin hallar el resto de los elementos denunciados.
El Ministerio Público dispuso la notificación del imputado en el marco del Art. 60 del CPP, en una causa que se instruye por el delito de robo.