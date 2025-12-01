ROBO EN UNA VIVIENDA DE DOLORES: HALLAN UN TELEVISOR ESCONDIDO EN UN BALDÍO

Un vecino de 46 años denunció que, al regresar a su vivienda de calle Ing. Quadri, constató que desconocidos habían ingresado y se habían llevado un televisor de 43 pulgadas, bebidas alcohólicas y alrededor de 100 mil pesos en efectivo.

Horas después, personal policial halló un televisor con esas características oculto en un terreno baldío ubicado en Los Andes, entre Esteban Facio y Quadri.

Se individualizó a un sospechoso de 38 años domiciliado en la misma zona. Posteriormente, el Juzgado de Garantías Nº 3 autorizó un allanamiento en una vivienda de calle Quadri, realizado en conjunto por la UPPL y la Comisaría de Dolores, aunque sin hallar el resto de los elementos denunciados.