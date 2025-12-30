PRIMER PREMIO PARA POEMA DE PIRALI EN ESPAÑA

El autor dolorense Juan Carlos Pirali acaba de ganar un nuevo premio en España. En esta oportunidad, fue distinguido con el primer premio en el certamen literario organizado por la editorial Mundo Escritura de Madrid, por su obra “Sequía”.

Dicho concurso estaba destinado a la poesía en décima, donde cada participante debía que presentar una estrofa.

El premio obtenido por Pirali será la edición de su tema en un libro recopilatorio y la biografía del autor, además un diploma.

El texto de la obra ganadora es el siguiente:

SEQUÍA

Azota fuerte el estío

Con su látigo de seca,

el tiempo en aciaga mueca

abre un presagio sombrío.

Las aves y su albedrío

han silenciado la escena,

en desolación y pena

del plañidero mensaje,

gime el alma del paisaje

ante la triste condena.

Juan Carlos Pirali