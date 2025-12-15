El streaming de científicos del CONICET ganó el Martín Fierro de Oro

La cobertura en directo de la expedición en el cañón Mar del Plata, seguida por miles de personas a través de internet, fue distinguida por su innovación y alcance educativo en la ceremonia realizada en Buenos Aires

El proyecto de streaming científico que permitió seguir en tiempo real la exploración del cañón submarino Mar del Plata se consagró como el gran ganador del Martín Fierro de Oro en la ceremonia de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto al CONICET, marcó un hito en la divulgación científica argentina.

El galardón distinguió, no solo la excelencia técnica y narrativa de la transmisión, sino también su profundo valor educativo y social. Por primera vez en la historia del país, miles de personas pudieron acompañar en vivo una expedición científica a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Sur, observando paisajes y especies nunca antes registradas en aguas nacionales.

Durante la gala, el público ovacionó a los científicos con cánticos de “Conicet, Conicet”, en una escena que no fue habitual en la noche, pero se pudo reflejar el impacto cultural alcanzado por la propuesta. El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, quienes agradecieron el acompañamiento del público, de las familias y de la comunidad educativa.

“Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, expresó Cerino.

En la categoría Transmisión Especial, Stream CONICET: fondo del mar se impuso frente a producciones de gran alcance como 24hs de TDT (Olga), Revolución en la casa (La Casa Streaming), 20 años de YouTube (Blender) y Luzu FC (Luzu TV). Y aunque en la nominación para el Martín Fierro de oro no se sabían quiénes estaban nominados, todos en la noche estuvieron de acuerdo que fueron los gran merecedores del oro.

Casi tres semanas de trabajo a bordo del buque Falkor (too). Más de 30 científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de distintas instituciones, participaron de la misión Talud Continental IV, desarrollada a unos 300 kilómetros de la costa bonaerense. Las imágenes, emitidas a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, que superó los 70.000 espectadores en vivo, convirtiendo la transmisión en un caso inédito de divulgación científica en Argentina.

En ella, se mostraron en tiempo real las inmersiones del robot submarino ROV SuBastian, con preguntas y comentarios respondidos en vivo por los investigadores. Entre los protagonistas de la expedición se destacaron muchos investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), gracias a su relato cercano y didáctico logró transformar una compleja campaña oceanográfica en una experiencia accesible y apasionante para públicos de todas las edades.

La expedición comenzó el 23 de julio en una zona clave para la oceanografía: el cañón Mar del Plata, donde confluyen la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas, conformando un verdadero laboratorio natural. Gracias a tecnología de última generación, se obtuvieron imágenes de alta resolución y se recolectaron muestras biológicas y geológicas que permitirán profundizar el conocimiento sobre la biodiversidad de las profundidades.

Además del valor biológico, la transmisión permitió recolectar datos sobre ADN ambiental, dinámica de sedimentos y presencia de microplásticos. Según explicó el jefe científico de la expedición, Daniel Lauretta, el objetivo central fue “generar la mayor cantidad de contenido de difusión posible” para escuelas, universidades y la comunidad en general.