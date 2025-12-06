EL 27° ENCUENTRO NACIONAL DE KAYAK REUNIÓ A MÁS DE CIEN DEPORTISTAS EN DOLORES

Este sábado 6 se llevó a cabo en Dolores el 27° Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía, un evento ya tradicional que reunió a más de cien participantes provenientes de distintos puntos del país.

La organización estuvo a cargo del Centro de Actividades Náuticas Dolores, con el acompañamiento del Municipio.

La jornada comenzó con la largada oficial desde el Canal 9, donde los kayakistas iniciaron la imponente travesía unirá Dolores con San Clemente del Tuyú.

La travesía comprende 100 kilómetros divididos en tres etapas, atravesando el Canal 9 y la Bahía de Samborombón, dos escenarios característicos de la región.

Acompañado por un clima propicio y participación entusiasta, el encuentro volvió a ubicarse entre los eventos náuticos de mayor relevancia para la región y para el calendario deportivo nacional.

Imágenes gentileza Max Dolores