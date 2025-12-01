DOLORES CELEBRÓ EL CIERRE ANUAL DE TALLERES MUNICIPALES

La Municipalidad de Dolores llevó adelante el cierre anual de los talleres, una jornada que reunió alumnos, profesores y vecinos para compartir y celebrar el talento, las destrezas y la dedicación que se desarrollaron durante todo el año en las áreas de Deportes, Cultura y Juventud.

La Secretaría de Cultura desarrolló un total de 22 talleres, en los que participaron más de 700 dolorenses. Las actividades abarcaron diversas disciplinas artísticas, fortaleciendo la creatividad y el aprendizaje colectivo.

En el Polideportivo Municipal se dictaron 22 escuelas deportivas, con una participación diaria que superó las 400 jóvenes y adultos.