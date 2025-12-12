DOLORES: CAYÓ EL LÍDER DE LA BANDA DE LAS “CAJAS FUERTES”

Un hecho delictivo de características inéditas sacudió a la ciudad de Dolores en la madrugada del 28 de junio de 2025.

Una organización criminal, integrada por varios individuos y liderada por un ex integrante de una fuerza de seguridad expulsado de la institución, arribó a la ciudad desde la zona sur del conurbano bonaerense con un plan cuidadosamente armado.

La banda se movilizaba en cuatro vehículos con chapas patentes apócrifas y eligió como objetivo un comercio dedicado a la venta de sanitarios.

Tras violentar la reja de una ventana trasera, lograron ingresar al local, donde neutralizaron los sensores de alarma, desviaron cámaras de seguridad y sustrajeron los discos rígidos del sistema de monitoreo.

Luego, utilizando oxicorte, forzaron una caja fuerte y se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo, además de diversas herramientas.

A partir de este episodio, la Policía Departamental de Seguridad Dolores, junto a personal de la D.D.I. local y bajo la dirección de la fiscal Dra. Mónica Ferré, titular de la Fiscalía N° 1 de Dolores, inició una exhaustiva investigación.

El análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipal y de sistemas privados aportados por vecinos permitió identificar los vehículos utilizados y reconstruir el recorrido de ingreso y fuga.

El trabajo se vio reforzado por el análisis de comunicaciones y antenas, lo que condujo a los investigadores hasta la localidad de Florencio Varela y zonas aledañas.

Gracias al uso de herramientas tecnológicas y a la articulación con municipios adheridos al sistema multiagencial, se logró establecer la identidad y ubicación del cabecilla de la organización.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores, a cargo del Dr. Emiliano Lazzari, autorizó órdenes de allanamiento y detención, las cuales se concretaron con éxito.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés que reforzaron la causa y permitieron avanzar de manera firme en el esclarecimiento del caso.

Este operativo vuelve a poner de relieve la importancia del trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas policiales, los municipios, el Poder Judicial y la colaboración activa de la comunidad, como pilares fundamentales para combatir el delito y llevar a los responsables ante la Justicia.