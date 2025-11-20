“VOCES DOLORENSES”: SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO CON SEBASTIÁN ARANCIBIA NAVARRO. “HONORIO SICCARDI. SU OBRA Y LEGADO EN EL SIGLO XXI”

El encuentro se realizó en el Salón Blanco Municipal a las 19 hs, con entrada libre y gratuita y con la presencia de un gran marco de público.

Arancibia Navarro, nacido en San Rafael, Mendoza, en 1986, es compositor y profesor de piano y teorías musicales. Forma parte del Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, proyecto dedicado al rescate y difusión de la obra del compositor.

Durante el conversatorio se presentaron los antecedentes de los Festivales Siccardi (2007 y 2024), el homenaje por los 50 años de su fallecimiento realizado en 2013 y el trabajo sostenido de investigación, preservación y difusión llevado a cabo por el equipo de estudio y archivo “Honorio Siccardi”.

Asimismo, se comentaron las tareas realizadas desde el Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, el canal de YouTube y las colaboraciones con universidades, investigadores y medios culturales de todo el país y del extranjero.

El encuentro contó con una intervención especial del director de orquesta, presidente de la Asociación Argentina de Compositores y director del Festival de Música Argentina “Honorio Siccardi”, Lucio Bruno-Videla.

“Voces dolorenses” es un ciclo de conversatorios organizado por el Concejo Deliberante de Dolores, en el que se invita a personalidades destacadas de la ciudad o vinculadas a ella para compartir sus experiencias y trayectorias en distintos ámbitos como la cultura, el deporte, la música o la literatura. El objetivo es reconocer y visibilizar sus aportes, fomentando un espacio de intercambio enriquecedor para la comunidad.