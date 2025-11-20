“VOCES DOLORENSES”: SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO CON SEBASTIÁN ARANCIBIA NAVARRO. “HONORIO SICCARDI. SU OBRA Y LEGADO EN EL SIGLO XXI”

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Dolores, realizó una nueva edición del ciclo de charlas Voces Dolorenses, en esta oportunidad con Sebastián Arancibia Navarro, quien propuso un recorrido por las diversas acciones de revalorización y difusión de la obra del compositor dolorense Honorio Siccardi, desarrolladas a lo largo del siglo XXI.
El encuentro se realizó en el Salón Blanco Municipal a las 19 hs, con entrada libre y gratuita y con la presencia de un gran marco de público.
Arancibia Navarro, nacido en San Rafael, Mendoza, en 1986, es compositor y profesor de piano y teorías musicales. Forma parte del Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, proyecto dedicado al rescate y difusión de la obra del compositor.
Durante el conversatorio se presentaron los antecedentes de los Festivales Siccardi (2007 y 2024), el homenaje por los 50 años de su fallecimiento realizado en 2013 y el trabajo sostenido de investigación, preservación y difusión llevado a cabo por el equipo de estudio y archivo “Honorio Siccardi”.
Asimismo, se comentaron las tareas realizadas desde el Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, el canal de YouTube y las colaboraciones con universidades, investigadores y medios culturales de todo el país y del extranjero.
El encuentro contó con una intervención especial del director de orquesta, presidente de la Asociación Argentina de Compositores y director del Festival de Música Argentina “Honorio Siccardi”, Lucio Bruno-Videla.
“Voces dolorenses” es un ciclo de conversatorios organizado por el Concejo Deliberante de Dolores, en el que se invita a personalidades destacadas de la ciudad o vinculadas a ella para compartir sus experiencias y trayectorias en distintos ámbitos como la cultura, el deporte, la música o la literatura. El objetivo es reconocer y visibilizar sus aportes, fomentando un espacio de intercambio enriquecedor para la comunidad.
La comunidad pudo disfrutar de esta charla, que además contó con un cierre musical a cargo del invitado.