PortadaSociedad

Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes para viajar a Mar del Plata este verano

También se publicaron los horarios y tarifas de los servicios entre Buenos Aires y las ciudades de Bragado y Junín.

Contenido

La empresa Trenes Argentinos informó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata, Junín y Bragado durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial https://webventas.sofse.gob.ar/. Por supuesto, la compra también puede hacerse de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias. El listado completo se puede consultar en este enlace.

Los servicios, uno por uno

  • Buenos Aires – Mar del Plata (diciembre, enero, febrero y hasta el 2 de marzo)
Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

A partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres. Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

La tarifa de los pasajes será de $ 35.000 en primera y $ 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí $ 38.000 en primera y $ 45.000 en pullman.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Bragado y Junín

En el caso de los otros dos destinos de Trenes Argentinos, los horarios y tarifas son los que siguen.

  • Buenos Aires – Bragado (diciembre, enero y febrero)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.

Las tarifas van desde los $ 7.500 en primera y desde $ 9.000 pesos en categoría pullman.

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

  • Buenos Aires – Junín (diciembre, enero y febrero)

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se puede consultar el archivo que aparece aquí debajo, o la web de Trenes Argentinos.

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede consultar todos los detalles en este link.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Escándalo Andis: renunció la hija de Miguel Calvete, funcionaria de Economía

Política EconomiaPortada

Lorenzetti cuestionó los tiempos del juicio por la causa Cuadernos: “No es admisible en esos términos”

PortadaSociedad

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad y quedó inhabilitada

Política EconomiaPortada

Inundaciones: casi 6 millones de hectáreas afectadas, con pérdidas por US$ 2.000 millones, según Carbap

Política EconomiaPortada

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre: $ 517.672 millones

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Anuncian la repavimentación de la autovía 2 en el tramo que une Coronel Vidal con Mar del Plata

Política EconomiaPortada

El Gobierno denunció al titular de ATE por presunto atentado al orden constitucional

PortadaSociedad

Conducción temeraria, vaso en mano y 1.28 g/l: el Ministerio de Transporte frenó una situación límite 

DestacadoPortadaTordillo

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 501 EN TORDILLO

Política EconomiaPortada

Modifican mecanismos de fiscalización para motos y cuatriciclos importados

PortadaSociedad

Una escuela de Necochea tiene el primer parque minieólico escolar del mundo

La CostaPortada

Robó un auto a mano armada, se fugó por ruta 11, volcó y casi muere ahogado

Mostrar más